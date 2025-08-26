Лукашенко раскритиковал премьера Турчина за «подарок», который нашел на столе

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал премьер-министра Александра Турчина за «подарок», который с утра ждал его на столе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
В целом белорусский президент сказал на совещании, что он недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси, о чем белорусы рассказывают в соцсетях.
— Отправьте своего внука или ребеночка в детский сад за тридевять земель! — сказал он чиновникам.
Таким образом Лукашенко раскритиковал бездумные решения местных властей закрывать важные соцобъекты. Но еще заявил президент, что управленцы «разбэсцiлiсь». И высказал критику в адрес премьера Турчина за «подарок», который с утра ждал его на столе.
Например, глава республики оказался недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза, которая в 1,5 раза больше, чем у министров. При том, что государство выделяет средства на топливо для автолавок.
— Миллион триста отдал ей на топливо (для автолавок. — Ред.). Какая зарплата, без денег должны сидеть, если они одолжают! Так они же и не одолжают, ты же им подарил это, — прокомментировал президент.
А потом еще Лукашенко сказал о другом «подарке» на столе, сообщая, что ему на рассмотрение внесли предложение выделить 10 миллионов рублей сельхозорганизациям на закупку регуляторов роста для рапса.
— Что значит выделить? В кредит! Вот тебе 10 миллионов (ладно, процент пониже), завтра должен вернуть, когда рапс получишь, — объяснил условия белорусский президент.
Возврат средств, по словам Лукашенко, должен быть деньгами или натуральной продукцией. Но не безвозмездным «подарком».
— «Разбэсцiлiсь» окончательно! Разбрасываете эти деньги, как будто нам нечего больше покупать за бюджетные деньги! — заключил глава страны.
Также власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко.
Кроме того, президент Беларуси хочет, чтобы поднятые им проблемы торговли услышали на Лазурном Берегу.