Лукашенко раскритиковал премьера Турчина за «подарок», который нашел на столе

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал премьер-министра Александра Турчина за «подарок», который с утра ждал его на столе, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».

В целом белорусский президент сказал на совещании, что он недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси, о чем белорусы рассказывают в соцсетях.

— Отправьте своего внука или ребеночка в детский сад за тридевять земель! — сказал он чиновникам.

Таким образом Лукашенко раскритиковал бездумные решения местных властей закрывать важные соцобъекты. Но еще заявил президент, что управленцы «разбэсцiлiсь». И высказал критику в адрес премьера Турчина за «подарок», который с утра ждал его на столе.

Например, глава республики оказался недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза, которая в 1,5 раза больше, чем у министров. При том, что государство выделяет средства на топливо для автолавок.

— Миллион триста отдал ей на топливо (для автолавок. — Ред.). Какая зарплата, без денег должны сидеть, если они одолжают! Так они же и не одолжают, ты же им подарил это, — прокомментировал президент.

А потом еще Лукашенко сказал о другом «подарке» на столе, сообщая, что ему на рассмотрение внесли предложение выделить 10 миллионов рублей сельхозорганизациям на закупку регуляторов роста для рапса.

— Что значит выделить? В кредит! Вот тебе 10 миллионов (ладно, процент пониже), завтра должен вернуть, когда рапс получишь, — объяснил условия белорусский президент.

Возврат средств, по словам Лукашенко, должен быть деньгами или натуральной продукцией. Но не безвозмездным «подарком».

— «Разбэсцiлiсь» окончательно! Разбрасываете эти деньги, как будто нам нечего больше покупать за бюджетные деньги! — заключил глава страны.

Также власти сохранят детсад, закрытие которого раскритиковал президент Беларуси Александр Лукашенко.

Кроме того, президент Беларуси хочет, чтобы поднятые им проблемы торговли услышали на Лазурном Берегу.

