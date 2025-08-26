Ричмонд
Первый поезд «Ермак» отправлен в Новосибирск с подмосковного завода

Дорога займет около недели, а полное обновление вагонов метро ожидается к 2029 году.

Первый состав метропоезда «Ермак» вышел с завода «Метровагонмаш» в подмосковных Мытищах и уже направляется в Новосибирск. Ожидается, что по пути он проведет примерно неделю, сообщает паблик «Новосибирские железные дороги».

Какие именно вагоны прибудут в первую очередь пока не уточняется.

До конца 2025 года «Метровагонмаш» планирует поставить в Новосибирск пять современных пятивагонных составов модели 81−725.3/726.3/727.3. А к 2029 году весь парк метро в городе должны полностью обновить.