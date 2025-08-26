Омичи раскритиковали новый троллейбусный маршрут на Левобережье

Шквал недовольства местных жителей вылился в соцсети. В паблике «Голос Омска» они написали, что после изменений пассажиры с Левого берега лишились прямого троллейбуса до железнодорожного вокзала. Автобусы до ж\д вокзала на Левобережье остались, но, по оценке местных, едут они гораздо дольше, поскольку идут через все центральные улицы города. Также пассажиры заметили, что расстояние между остановками по улице Ватутина слишком большое — порядка 2, 3 км.