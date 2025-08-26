Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем

«Сегодня, во многом благодаря Вашему огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии, знаменитый вуз развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений. И, конечно, особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории», — говорится в послании.