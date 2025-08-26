Ричмонд
Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем

Путин поздравил ректора МГИМО Торкунова с 75-летием.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ректору МГИМО Анатолию Торкунову с 75-летием особо отметил его личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский дипломат, ректор МГИМО (У) МИД России, академик РАН, профессор Анатолий Торкунов отмечает во вторник 75-летие.

Путин отметил, что за годы деятельности Торкунов в полной мере реализовали свой научный, исследовательский, организаторский потенциал, а также вписал яркие страницы в историю отечественной дипломатии, МГИМО и российской высшей школы в целом.

«Сегодня, во многом благодаря Вашему огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии, знаменитый вуз развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений. И, конечно, особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории», — говорится в послании.

Российский президент пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.