Путин поздравил ректора МГИМО с юбилеем

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в поздравлении ректору МГИМО Анатолию Торкунову с 75-летием особо отметил его личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
Путин отметил, что за годы деятельности Торкунов в полной мере реализовали свой научный, исследовательский, организаторский потенциал, а также вписал яркие страницы в историю отечественной дипломатии, МГИМО и российской высшей школы в целом.
«Сегодня, во многом благодаря Вашему огромному профессиональному опыту, глубоким знаниям и неиссякаемой энергии, знаменитый вуз развивается и, сохраняя свои славные традиции, высоко держит планку одного из наиболее авторитетных центров по подготовке специалистов в сфере международных отношений. И, конечно, особо отмечу Ваш личный творческий вклад в разработку единого учебника по истории», — говорится в послании.
Российский президент пожелал Торкунову здоровья, вдохновения и успехов во всех начинаниях.