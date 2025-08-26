Проект закона о штрафах за понуждение к абортам разработали в Ростовской области

В Ростовской области депутаты парламента рассмотрят изменения в областной закон, связанные с назначением штрафов за понуждение к абортам. Проект соответствующего документа опубликован на сайте Законодательного собрания Дона.
Поправки могут внести в региональный закон «Об административных правонарушениях». Наказывать предлагается за принуждение беременных женщин к абортам путем уговоров, предложений, подкупа или обмана.
За первое нарушение предполагаются штрафы от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей.
В случае повторного нарушения в течение года штрафы увеличиваются: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.
Важно, что нарушением считается уже сам факт давления. Не имеет значения, был ли в итоге сделан аборт.
При этом специально оговаривается, что действия врачей не считаются нарушением. Это касается случаев, когда аборт необходим по медицинским показаниям согласно перечню, определяемому в соответствии с федеральным законодательством.
Добавим, законопроект на рассмотрение внесла депутат Законодательного собрания Ростовской области Елена Елисеева.
