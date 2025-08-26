Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проект закона о штрафах за понуждение к абортам разработали в Ростовской области

На Дону предложили штрафовать за принуждение к аборту.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области депутаты парламента рассмотрят изменения в областной закон, связанные с назначением штрафов за понуждение к абортам. Проект соответствующего документа опубликован на сайте Законодательного собрания Дона.

Поправки могут внести в региональный закон «Об административных правонарушениях». Наказывать предлагается за принуждение беременных женщин к абортам путем уговоров, предложений, подкупа или обмана.

За первое нарушение предполагаются штрафы от 500 рублей до 2 тысяч рублей, для должностных лиц — 5 до 10 тысяч рублей, для юридических лиц — от 10 до 15 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения в течение года штрафы увеличиваются: для граждан — от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 20 до 40 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 30 тысяч рублей.

Важно, что нарушением считается уже сам факт давления. Не имеет значения, был ли в итоге сделан аборт.

При этом специально оговаривается, что действия врачей не считаются нарушением. Это касается случаев, когда аборт необходим по медицинским показаниям согласно перечню, определяемому в соответствии с федеральным законодательством.

Добавим, законопроект на рассмотрение внесла депутат Законодательного собрания Ростовской области Елена Елисеева.

Подпишись на нас в Telegram.