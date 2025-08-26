Почему радикальная идеология находит отклик у россиян

Надо заметить, сам Маркарян эту боль умело эксплуатирует: он призывает мужчин ни за что не жениться, не ставить этот проклятый штамп. В качестве альтернативы он советует завести сразу нескольких женщин, но так, чтобы ни в коем случае ни за кем из них не ухаживать, ни за кого не платить. Можно просто с кем-нибудь жить, но предпочтительнее с покладистыми азиатками, чтобы они шуршали по дому в качестве прислуги: должен ведь кто-то и полы мыть, и этот кто-то — точно не мужчина. Сам гуру, судя по всему, женат. И сейчас его жена бьется с адвокатами за судьбу наворотившего дел мужа. Интересно, конечно: каково это быть замужем за человеком, поносящим идею брака, оскорбляющим половину человечества и в целом несущим дичь на весь интернет? Но то ли деньги не пахнут, то ли любовь зла. Впрочем, дело не в мотивах какой-то конкретной женщины. Речь все еще о пастве блогеров, торгующих радикальными идеями.