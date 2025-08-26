В Брянске провели автопробег в честь Дня Государственного флага России

Маршрут начался на парковке Кургана Бессмертия. Участники проехали в одной колонне через Славянский мост и проспект Героев к символу Победы. Автопробег закончился на площади около гипермаркета «Линия-2». Машины украсили триколорами и наклейками в цветах государственного флага. Также в строю были машины силовых ведомств и даже винтажный автомобиль госавтоинспекции середины прошлого века.