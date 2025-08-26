В Брянске провели автопробег в честь Дня Государственного флага России

Торжественный автопробег, посвященный Дню Государственного флага России, организовали в Брянске. Проведение патриотических мероприятий соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети», сообщили в управлении молодежной политики Брянской области.
На автопробеге присутствовали почетные гости, молодежь, участники специальной военной операции, представители автоклуба «Стиль строгий», некоммерческих и общественных организаций, а также жители Брянской области. Участниками стали около 300 машин и более 700 человек. Перед построением развернули полотно флага России. Глава региона Александр Богомаз дал старт заезду.
Маршрут начался на парковке Кургана Бессмертия. Участники проехали в одной колонне через Славянский мост и проспект Героев к символу Победы. Автопробег закончился на площади около гипермаркета «Линия-2». Машины украсили триколорами и наклейками в цветах государственного флага. Также в строю были машины силовых ведомств и даже винтажный автомобиль госавтоинспекции середины прошлого века.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.