Запрет на продажу алкоголя 1 сентября 2025 года: где нельзя будет купить спиртное в День знаний

Первого сентября 2025 года в ряде регионов России вводят запрет розничной продажи алкоголя, особенно в жилых зонах и вблизи школьных территорий. Это решение принимают аккурат в День знаний — якобы для блага школьников.

Артем Черненко
Автор Новости Mail
Алкоголь, который попадает под запрет продаж 1 сентября
Источник: Unsplash.com

В материале подробно рассказываем, в каких регионах будут действовать ограничения, в чем их суть и что это все значит для тех, кто школьную скамью оставил далеко позади.

В каких регионах будет запрещена продажа алкоголя 1 сентября

Весь день и ночь в понедельник, 1 сентября 2025 года, в связи с Днем знаний в следующих регионах запретят продажу алкоголя:

  • Адыгея;
  • Республика Алтай;
  • Астраханская область;
  • Белгородская область;
  • Бурятия;
  • Волгоградская область;
  • Вологодская область;
  • Дагестан;
  • Забайкальский край;
  • Ингушетия;
  • Иркутская область;
  • Калининградская область;
  • Калмыкия;
  • Камчатский край;
  • Карачаево-Черкесия;
  • Карелия;
  • Кемеровская область (Кузбасс);
  • Кировская область;
  • Республика Коми;
  • Курская область;
  • Ленинградская область;
  • Липецкая область;
  • Луганская Народная Республика;
  • Магаданская область;
  • Республика Марий Эл;
  • Мурманская область;
  • Ненецкий автономный округ;
  • Оренбургская область;
  • Пермский край;
  • Приморский край;
  • Псковская область;
  • Ростовская область (часть муниципалитетов, напр. Новочеркасск);
  • Рязанская область;
  • Саратовская область;
  • Сахалинская область;
  • Севастополь;
  • Тюменская область;
  • Удмуртия;
  • Ульяновская область;
  • Хабаровский край;
  • Чувашия;
  • Чукотский автономный округ.

В прошлом году ограничительную меру против алкоголя поддержали 54 региона. В этот раз точное количество «трезвых» субъектов неизвестно — выше мы привели список областей, где о запрете известно уже сейчас.

Время действия запрета на продажу алкоголя в День знаний

В большинстве регионов продажа алкоголя 1 сентября приостанавливается на целые сутки. В ряде субъектов устанавливаются дополнительные рамки.

Например, в Кузбассе традиционно ограничивают торговлю спиртным с 22:00 до 09:00. Закон позволяет субъектам федерации уточнять часы запрета, но только в сторону ужесточения.

Исключения из запрета: места, где будет разрешена продажа алкоголя 1 сентября

Здесь все зависит от специфики региона. В Сахалинской области запрет распространяется лишь на те населенные пункты, где проходят школьные линейки. А в Тюмени ограничения коснутся в первую очередь территорий возле учебных заведений и мест массового скопления людей.

В целом в ряде регионов сохраняется право общепита продавать алкоголь: рестораны и кафе могут работать в обычном режиме, а небольшие «наливайки» в жилых дворах нередко продолжают обслуживать своих постоянных клиентов и в День знаний.

Штрафы за продажу алкоголя 1 сентября

За незаконную продажу алкоголя в «трезвый день» предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 40 000 ₽, для организаций — от 100 000 до 300 000 ₽.

Кроме того, вся партия алкогольной продукции может быть конфискована.

