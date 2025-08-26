Запрет на продажу алкоголя 1 сентября 2025 года: где нельзя будет купить спиртное в День знаний

В материале подробно рассказываем, в каких регионах будут действовать ограничения, в чем их суть и что это все значит для тех, кто школьную скамью оставил далеко позади.
В каких регионах будет запрещена продажа алкоголя 1 сентября
Весь день и ночь в понедельник, 1 сентября 2025 года, в связи с Днем знаний в следующих регионах запретят продажу алкоголя:
- Адыгея;
- Республика Алтай;
- Астраханская область;
- Белгородская область;
- Бурятия;
- Волгоградская область;
- Вологодская область;
- Дагестан;
- Забайкальский край;
- Ингушетия;
- Иркутская область;
- Калининградская область;
- Калмыкия;
- Камчатский край;
- Карачаево-Черкесия;
- Карелия;
- Кемеровская область (Кузбасс);
- Кировская область;
- Республика Коми;
- Курская область;
- Ленинградская область;
- Липецкая область;
- Луганская Народная Республика;
- Магаданская область;
- Республика Марий Эл;
- Мурманская область;
- Ненецкий автономный округ;
- Оренбургская область;
- Пермский край;
- Приморский край;
- Псковская область;
- Ростовская область (часть муниципалитетов, напр. Новочеркасск);
- Рязанская область;
- Саратовская область;
- Сахалинская область;
- Севастополь;
- Тюменская область;
- Удмуртия;
- Ульяновская область;
- Хабаровский край;
- Чувашия;
- Чукотский автономный округ.
В прошлом году ограничительную меру против алкоголя поддержали 54 региона. В этот раз точное количество «трезвых» субъектов неизвестно — выше мы привели список областей, где о запрете известно уже сейчас.
Время действия запрета на продажу алкоголя в День знаний
В большинстве регионов продажа алкоголя 1 сентября приостанавливается на целые сутки. В ряде субъектов устанавливаются дополнительные рамки.
Например, в Кузбассе традиционно ограничивают торговлю спиртным с 22:00 до 09:00. Закон позволяет субъектам федерации уточнять часы запрета, но только в сторону ужесточения.
Исключения из запрета: места, где будет разрешена продажа алкоголя 1 сентября
Здесь все зависит от специфики региона. В Сахалинской области запрет распространяется лишь на те населенные пункты, где проходят школьные линейки. А в Тюмени ограничения коснутся в первую очередь территорий возле учебных заведений и мест массового скопления людей.
В целом в ряде регионов сохраняется право общепита продавать алкоголь: рестораны и кафе могут работать в обычном режиме, а небольшие «наливайки» в жилых дворах нередко продолжают обслуживать своих постоянных клиентов и в День знаний.
Штрафы за продажу алкоголя 1 сентября
За незаконную продажу алкоголя в «трезвый день» предусмотрены штрафы: для индивидуальных предпринимателей — от 20 000 до 40 000 ₽, для организаций — от 100 000 до 300 000 ₽.
Кроме того, вся партия алкогольной продукции может быть конфискована.