«Баба Дуня сидит и тычет в айфон». Лукашенко сказали, где растет, а где сокращается число торговых объектов в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко сомневается, что все белорусы покупают в интернете, вспомнив бабу Дуню, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
На совещании президентом было обращено внимание на сокращение торговых объектов Белкоопсоюза на селе в качестве негативной тенденции.
Министром антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем было сказано, что в сельской местности количество торговых точек практически остается неизменным, но за последние пять лет уменьшилось на 1,5%. При этом идет замещение на электронную торговлю, которая активно развивается в стране.
— Ну, да, баба Дуня сидит и тычет в айфон, — усомнился глава страны.
В ответ чиновники пояснили, что у всех пожилых сельских жителей есть родственники и дети, которые могут помочь с электронными покупками.
— Так вы меня дезинформируете по поводу тяжелого положения с магазинами на селе? — уточнил лидер Беларуси.
Конкретику в дискуссию внесла глава Белстата Инна Медведева, заявив, что ежегодно количество магазинов в сельской местности сокращается на 100 — 250 единиц. Более того, в целом доля розничного товарооборота на селе с некогда 20% снизилась до нынешних 13,4%.
— То есть каждый год отнимается по чуть-чуть доля сельской местности, — указала она.
Глава МАРТ согласился с проблемой, но и пояснил, что в целом разработанные в стране соцстандарты по обеспечению населения объектами торговли выполняются, также идет замещение.
— Активно развивается электронная торговля не только в городе, но и на селе. Там открываются пункты выдачи. Используется активно «Белпочта», Белкоопсоюз, Wildberries и Ozon в том числе поставляют, все наши интернет-магазины, — рассказал Артур Карпович.
Глава страны сказал, что любую проблему следует оценивать всесторонне.
— Там, где я живу в деревне в магазине тоже есть все. А подальше туда, в агрогородках? — указал на проблемы белорусский президент.
А премьер-министр Александр Турчин в продолжение темы заметил, что проблема не отрицается и следует сегодня определить механизмы, как это решать.
Еще Лукашенко раскритиковал премьера Турчина за «подарок», который с утра ждал его на столе.
В целом белорусский президент сказал на совещании, что он недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси, о чем белорусы рассказывают в соцсетях. Также глава республики оказался недоволен слишком высокой зарплатой у руководства Белкоопсоюза, которая в 1,5 раза больше, чем у министров.