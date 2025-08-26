«Баба Дуня сидит и тычет в айфон». Лукашенко сказали, где растет, а где сокращается число торговых объектов в Беларуси

Министром антимонопольного регулирования и торговли Артуром Карповичем было сказано, что в сельской местности количество торговых точек практически остается неизменным, но за последние пять лет уменьшилось на 1,5%. При этом идет замещение на электронную торговлю, которая активно развивается в стране.