Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 27 августа 2025

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Чкалова, Розы Люксембург, Байкальской, Пискунова, Омулевского, Трилиссера и других. В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего дня, поэтому стоит заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.