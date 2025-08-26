Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 27 августа 2025

Отключение света в Иркутске 27 августа 2025 коснется Ленинского, Октябрьского Свердловского и Правобережного районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях для предотвращения аварий.
Отключение света в Иркутске 27 августа 2025.
Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Чкалова, Розы Люксембург, Байкальской, Пискунова, Омулевского, Трилиссера и других. В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего дня, поэтому стоит заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.
Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 27 августа 2025 года, представлена в фотокарточках.
