Стало известно, где пройдет отключение света в Иркутске 27 августа 2025

Свет отключат в четырех районах Иркутска 27 августа.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Отключение света в Иркутске 27 августа 2025 коснется Ленинского, Октябрьского Свердловского и Правобережного районов. Судя по информации, размещенной в телеграмм-канале «Свет 38», специалисты проведут плановый ремонт на электрических сетях для предотвращения аварий.

Отключение света в Иркутске 27 августа 2025.

Ограничения коснутся множества адресов, в том числе улицы Баумана, Чкалова, Розы Люксембург, Байкальской, Пискунова, Омулевского, Трилиссера и других. В некоторых домах электричества не будет на протяжении всего дня, поэтому стоит заранее запастись всем необходимым и зарядить телефоны.

Более подробная информация о том, где пройдет отключение света в Иркутске 27 августа 2025 года, представлена в фотокарточках.

Фото: тг-канал «Свет 38».

Ранее КП-Иркутск сообщала, что горячую воду отключат в трех округах Иркутска 27 августа.