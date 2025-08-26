«Без признаков жизни обнаружила дочь». В Борисовском районе мужчину убило током, когда он включил отопительный котел в доме

Согласно предварительным данным, во вторник, 26 августа, 47-летний мужчина позвонил своей супруге и сообщил, что собирает включить в доме котел отопления. Через некоторое время, его тело без признаков жизни обнаружила дочь. В ведомстве уточнили, что мужчина лежал рядом с работающим и издающим сильный шум циркуляционным насосом, который был включен в розетку.