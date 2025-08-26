Ричмонд
«Без признаков жизни обнаружила дочь». В Борисовском районе мужчину убило током, когда он включил отопительный котел в доме

Под Борисовом мужчину убило током при включении отопительного котла в доме.

Источник: Комсомольская правда

Под Борисовом мужчину убило током при включении отопительного котла в доме. Подробности озвучили в пресс-службе Следственного комитета.

«В Борисовском районе мужчину убило током при включении котла», — сказано в сообщении.

Согласно предварительным данным, во вторник, 26 августа, 47-летний мужчина позвонил своей супруге и сообщил, что собирает включить в доме котел отопления. Через некоторое время, его тело без признаков жизни обнаружила дочь. В ведомстве уточнили, что мужчина лежал рядом с работающим и издающим сильный шум циркуляционным насосом, который был включен в розетку.

«При осмотре тела мужчины обнаружены признаки характерные для поражения электрическим током», — обратили внимание в Следственном комитете.

