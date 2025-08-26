Ричмонд
В Липецкой области проведут фольклорно-этнографическую экспедицию

Группа зафиксирует обряды и обычаи жителей Долгоруковского района.

Экспедиционная группа посетит деревни и села Долгоруковского муниципального района Липецкой области, чтобы записать местные традиции и обычаи, сообщили в министерстве культуры региона. Поездку организуют по Всероссийскому проекту «Фольклорно-этнографические экспедиции» и нацпроекту «Семья».

25 августа состоялась встреча главы администрации района Андрея Тимохина с делегацией экспертов, представляющих ведущие федеральные и региональные культурные организации. Ее возглавляет заслуженный работник культуры, директор Областного центра культуры, народного творчества и кино Ольга Колыбельская. Они посетят села Жерновное, Дубовец, Верхний Ломовец, Долгуша, Большая Боевка, Войсковая, Новотроицкое и деревни Красотыновку, Карташовку, Русскую Казинку. Экспедиционная группа проведет встречи с носителями традиций, зафиксирует материалы по обрядовым комплексам, обычаям и уникальным культурным практикам, сохранившимся на территории Долгоруковского района.

«Эта работа позволит сохранить и приумножить наше нематериальное этнокультурное наследие, укрепить его позиции в культурном пространстве России. Желаю участникам экспедиции удачи в этой важной и ответственной миссии. Сохранение традиций — это сохранение нашей истории и духовной силы», — сказал глава района Андрей Тимохин.

Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.