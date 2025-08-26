Новые эндоскопические аппараты поступили в медучреждения Самарской области

Больницы и поликлиники Самарской области с начала 2025 года получили 23 современных эндоскопических аппарата при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в региональном минздраве.
«Эндоскопические исследования — основной метод выявления онкологических заболеваний желудка и толстой кишки. Оснащение учреждений новой медтехникой способствует повышению темпов ранней диагностики заболеваний в рамках плановых обследований», — подчеркнул глава министерства Андрей Орлов.
Отметим, что обследования с использованием эндоскопического оборудования позволяют не только выявить предраковые заболевания и злокачественные новообразования на ранних стадиях, но и выполнить органосохраняющие операции без разрезов. Для этого необходимо своевременно проходить диспансеризацию.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.