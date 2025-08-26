Ричмонд
В селе Новый Кырлай в Татарстане провели праздник «День коня»

На мeроприятии были организованы различные конкурсы, соревнования, выставки, показательные выступления, сельскохозяйственная ярмарка и бои по национальному виду конного спорта «Борьба на лошадях».

Источник: Национальные проекты России

Юбилейный праздник «День коня» прошел 9 августа в селе Новый Кырлай Республики Татарстан. Организация подобных мероприятий отвечает целям и задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Во время конноспортивного фестиваля состоялись пробеги на дистанции 40, 80 и 160 км, а также скачки на лошадях татарской, чистокровной, полусмешанной и местных пород. Помимо этого, были организованы различные конкурсы, соревнования, выставки, показательные выступления, сельскохозяйственная ярмарка и бои по национальному виду конного спорта «Борьба на лошадях» (Аударыш).

«Сегодня перед нами стоит важная задача — не только сохранить, но и приумножить славные традиции татарского коневодства, популяризировать нашу уникальную татарскую породу. Уверен, что при поддержке главы Республики Татарстан Рустама Минниханова и нашими совместными усилиями мы сможем поднять престиж конного дела, поддержать коневладельцев и коннозаводчиков», — отметил заместитель премьер-министра региона — министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров.

Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.