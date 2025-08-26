Проекты Калужской области победили в конкурсе создания городской среды

Итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подведены в Казани 21 августа. Пять проектов Калужской области выиграли, сообщили в управлении информационной политики администрации региона.
Победителями в этом году стали проекты городов Белоусово, Боровск, Мосальск, Людиново, Малоярославец. В Белоусове планируется благоустроить участок левобережной территории реки Протвы в зоне исторической застройки. Территория связывает между собой две части города (восточную «Горку» и западную «Центр»), где находится основная часть социальной инфраструктуры. Идея получила название «Соединяя берега».
Боровск представил проект «Семь веков». По нему планируют благоустроить территорию на левом берегу реки Протвы. В Малоярославце хотят сделать «Парк культуры и отдыха им. М. И. Кутузова». А в Мосальске реализуют проект «Сердце Мосальска: возрождение жизни в исторической части города». По нему создадут полноценный пешеходный маршрут.
В Людинове будет реализован проект «Площадь Победы. Связь времен». Центральный элемент мемориального комплекса — стела с изображением воина-горниста. К площади примыкает Аллея Героев, где расположены бюсты и мемориальные доски, находится памятник героям-комсомольцам подполья. Теперь там установят парадную лестницу, сад для прогулок и тихого отдыха со скамейками, теневыми навесами, декоративными травами и кустарниками.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.