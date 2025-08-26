Проекты Калужской области победили в конкурсе создания городской среды

Боровск представил проект «Семь веков». По нему планируют благоустроить территорию на левом берегу реки Протвы. В Малоярославце хотят сделать «Парк культуры и отдыха им. М. И. Кутузова». А в Мосальске реализуют проект «Сердце Мосальска: возрождение жизни в исторической части города». По нему создадут полноценный пешеходный маршрут.