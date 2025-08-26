Ричмонд
Проекты Калужской области победили в конкурсе создания городской среды

Лидерами стали идеи, предложенные участниками из Белоусова, Боровска, Мосальска, Людинова и Малоярославца.

Источник: Национальные проекты России

Итоги X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, который проводится по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», подведены в Казани 21 августа. Пять проектов Калужской области выиграли, сообщили в управлении информационной политики администрации региона.

Победителями в этом году стали проекты городов Белоусово, Боровск, Мосальск, Людиново, Малоярославец. В Белоусове планируется благоустроить участок левобережной территории реки Протвы в зоне исторической застройки. Территория связывает между собой две части города (восточную «Горку» и западную «Центр»), где находится основная часть социальной инфраструктуры. Идея получила название «Соединяя берега».

Боровск представил проект «Семь веков». По нему планируют благоустроить территорию на левом берегу реки Протвы. В Малоярославце хотят сделать «Парк культуры и отдыха им. М. И. Кутузова». А в Мосальске реализуют проект «Сердце Мосальска: возрождение жизни в исторической части города». По нему создадут полноценный пешеходный маршрут.

В Людинове будет реализован проект «Площадь Победы. Связь времен». Центральный элемент мемориального комплекса — стела с изображением воина-горниста. К площади примыкает Аллея Героев, где расположены бюсты и мемориальные доски, находится памятник героям-комсомольцам подполья. Теперь там установят парадную лестницу, сад для прогулок и тихого отдыха со скамейками, теневыми навесами, декоративными травами и кустарниками.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.