В Новосибирске установят новые «умные» светофоры

В городе продолжается обновление транспортной инфраструктуры.

МКУ «Городской центр организации дорожного движения» объявило тендер на выбор подрядчика, который займётся внедрением элементов интеллектуальной транспортной системы. Стоимость контракта оценивается в 279 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит выполнить широкий комплекс работ: заменить контроллеры на 49 светофорных объектах, смонтировать 66 аппаратно-программных комплексов и детекторов для автоматического анализа транспортных потоков.

Особое внимание в проекте уделено кибербезопасности — планируется поставка и интеграция 115 единиц защитного оборудования. Также предусмотрено обновление программного обеспечения 17 дорожных контроллеров.

Заявки на участие принимаются до 2 сентября, а уже 4 сентября станет известно, кто займётся модернизацией и превратит городские светофоры в «умные».