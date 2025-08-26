В Заводском районе Кемерова прошла лекция о бесплатной юридической помощи

Сотрудники Государственного юридического бюро Кузбасса провели лекцию о бесплатной юридической помощи. Мероприятие прошло 21 августа в комплексном центре социального обслуживания населения Заводского района Кемерова в соответствии с целями нацпроекта «Семья», сообщили в министерстве социальной защиты населения региона.
Участники мeроприятия узнали о том, кто может получить бесплатную правовую помощь. Также во время встрeчи можно было получить консультации от специалистов юридического бюро.
Государственное юридическое бюро Кузбасса регулярно проводит выездные приемы. С графиком мероприятий можно ознакомиться на официальном сайте учреждения.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.