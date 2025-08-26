Ричмонд
В Госдуме предложили создать туалеты для родителей с детьми в ТЦ

Авксентьева и Плякин предложили создать туалеты для родителей с детьми в ТЦ.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» Сардана Авксентьева и Владимир Плякин направили обращение главе Минпромторга Антону Алиханову с предложением проработать обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в магазинах и торговых центрах, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

«Просим Вас поручить профильным подразделениям министерства промышленности и торговли Российской Федерации совместно с Роспотребнадзором проработать вопрос о внесении изменений в нормативные правовые акты, предусматривающих обязательное оборудование доступных туалетных помещений для посетителей с детьми в торговых объектах, а также обеспечить контроль за их наличием и соответствием санитарным требованиям», — сказано в документе.

Также в нем подчеркивается, что в действующем законодательстве отсутствуют четкие нормы, которые бы закрепляли обязанность торговых объектов обеспечивать удобный и безопасный доступ семейных категорий граждан к специально оборудованным помещениям.