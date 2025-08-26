В Петербурге состоялась акция, приуроченная ко Дню российского кино

Всероссийская акция «Ночь кино», приуроченная ко Дню российского кинематографа, прошла 23 августа в Санкт-Петербурге в соответствии с задачами нацпроекта «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
Мероприятие прошло в киноцентре «Родина». Посетить сеансы зрители могли бесплатно по входным билетам, полученным в кассе киноцентра или забронированным на сайте. Всего в этот вечер к показу было представлено три отечественные картины.
В 17:00 киновечер открыла семейная картина Игоря Волошина «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича». В 19:00 начался показ военной драмы «Группа крови» Максима Бриуса. Она рассказывает о судьбе детей, попавших в руки фашистов. В 21:00 «Ночь кино» завершилась показом музыкального байопика (фильма-биографии) Феликса Умарова «Пророк. История Александра Пушкина». Все фильмы являются новинками и вышли в прокат в 2025 году.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.