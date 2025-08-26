Работники лаборатории «СОЦПИТ» в Петербурге повысят свою квалификацию

Специалисты испытательной лаборатории «СОЦПИТ» из Санкт-Петербурга проходят курс повышения квалификации в соответствии с целями нацпроекта «Кадры», сообщили в городском управлении социального питания.
Обучение организовано на базе Уральского научно-исследовательского института метрологии в Екатеринбурге. Курс «Методы организации внутрилабораторного контроля качества результатов анализа» направлен на совершенствование системы внутреннего контроля качества лабораторных исследований.
На занятиях сотрудники «СОЦПИТ» изучают актуальные требования международного стандарта ГОСТ ISO/IEC 17025−2019 и национальных критериев аккредитации, современные методы оценки достоверности и точности результатов измерений, а также практические аспекты внедрения строгих норм международных стандартов в повседневную работу лаборатории. Особый фокус в программе сделан на инструментах, обеспечивающих стабильность и воспроизводимость результатов.
«Для лаборатории “СОЦПИТ” подобные знания являются не просто формальным требованием, а основой безупречной системы менеджмента качества. Постоянное обучение и повышение квалификации наших сотрудников — это прямая инвестиция в точность и надежность каждого проведенного анализа», — отметили в лаборатории.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.