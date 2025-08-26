Ричмонд
Последние новости к вечеру 26 августа 2025 года: главные события

Подборка последних новостей к вечеру 26 августа 2025 года. Рассказываем, что произошло за день в России и мире. Главные события 26 августа — в проекте Новости Mail.

В МИД РФ обвинили Украину в затягивании переговорного процесса

Источник: РИА "Новости"

Украина и Европа пытаются нивелировать договоренности, достигнутые в ходе встречи Трампа с Путиным на Аляске, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Власти предложили ограничить число банковских карт в одни руки

Источник: Freepik

В рамках борьбы с кибермошенничеством россиянам ограничат максимальное количество банковских карт 10 штуками, сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко. При этом санкций для россиян за владение более чем 10 картами не будет.

Генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Кириешек»

Источник: Freepik

Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». С 2022 года они вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей.

СМИ: Бастрыкину продлили срок полномочий

Источник: РИА "Новости"

Срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета РФ продлили на один год, сообщает ТАСС. Он возглавляет СК России с 2011 года.

СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Наговициной

Источник: natalina_1022

Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Председатель СК дал указание принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания помощи в целях спасения альпинистки.

