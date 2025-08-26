Последние новости к вечеру 26 августа 2025 года: главные события

В МИД РФ обвинили Украину в затягивании переговорного процесса
Власти предложили ограничить число банковских карт в одни руки
В рамках борьбы с кибермошенничеством россиянам ограничат максимальное количество банковских карт 10 штуками, сообщили в аппарате зампреда правительства Дмитрия Григоренко. При этом санкций для россиян за владение более чем 10 картами не будет.
Генпрокуратура попросила изъять активы владельца «Кириешек»
Генеральная прокуратура РФ просит суд признать экстремистским объединением Николая и Дениса Штенгеловых и обратить в собственность РФ акции группы компаний «КДВ», владеющей брендами «Яшкино» и «Кириешки». С 2022 года они вывели за рубеж более 21 миллиарда рублей.
СМИ: Бастрыкину продлили срок полномочий
Срок полномочий Александра Бастрыкина на посту председателя Следственного комитета РФ продлили на один год, сообщает ТАСС. Он возглавляет СК России с 2011 года.
СК начал проверку по факту ЧП с альпинисткой Наговициной
Наталья Наговицина сломала ногу и с 12 августа находится на пике Победы на небольшой площадке на высоте около 7 200 м. Председатель СК дал указание принять все возможные меры для выяснения обстоятельств произошедшего и оказания помощи в целях спасения альпинистки.