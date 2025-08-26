Участок трассы М-4 в Ростовской области после реконструкции станет шестиполосным

— Эта важная артерия входит в состав международного транспортного коридора «Север — Юг». Началось строительство четырех путепроводов для будущих развязок, реконструкция трех мостов и еще пяти путепроводов. Всего на этом участке появится 20 искусственных сооружений, а сама трасса будет расширена до шести полос, — отметил Марат Хуснуллин.