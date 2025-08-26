Участок трассы М-4 в Ростовской области после реконструкции станет шестиполосным

Участок трассы М-4 «Дон» в Ростовской области с 933 по 1024 км станет шестиполосным и более комфортным для водителей после масштабной реконструкции. Об этом в своем телеграм-канале рассказал заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
— Эта важная артерия входит в состав международного транспортного коридора «Север — Юг». Началось строительство четырех путепроводов для будущих развязок, реконструкция трех мостов и еще пяти путепроводов. Всего на этом участке появится 20 искусственных сооружений, а сама трасса будет расширена до шести полос, — отметил Марат Хуснуллин.
Напомним, о начале реконструкции сообщили в мае 2025 года. По информации ГК «Автодор», отрезок пути с 933 по 1024-й км проходит по территориям Каменского, Красносулинского, Октябрьского районов, в Каменске-Шахтинском и Шахтах.
По плану, дорожники должны расширить до шести полос более 90 км пути, и это обеспечит комфортное и скоростное движение. Проектом предусматривались работы на 11 развязках, три из которых предполагалось возвести с нуля. Планировалось обновление 16 существующих и строительство еще четырех мостов.
Кроме этого, предполагались обустройство наружного освещения, барьерного и сетчатого ограждения, шумозащитных экранов и организация постоянного контроля с помощью автоматизированной системы управления дорожным движением.
