Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе

Начальник отдела по организации питания заметила, что вся ответственность за здоровье детей лежит на родителях. Она добавила: если школьник, особенно старшеклассник, на протяжении длительного времени находится в школе, то ему необходимо поесть в любом случае. Специалист подчеркнула, что одной продукции из буфета в указанном случае может быть недостаточно.