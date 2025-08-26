Ричмонд
Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе

Минобразования пояснило, можно ли отказаться от школьного питания в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе. Подробности рассказала начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Люция Михальчук, пишет БелТА.

Представитель Академии образования акцентировала внимание на том, что обязательность школьного питания в белорусских школах никакими нормативными актами не установлена.

— У детей и родителей есть право отказаться от питания. Каких-то документов не требуется, достаточно устного обращения к руководству учреждения образования о том, что ребенок в школе не будет питаться, — уточнила Люция Михальчук.

Начальник отдела по организации питания заметила, что вся ответственность за здоровье детей лежит на родителях. Она добавила: если школьник, особенно старшеклассник, на протяжении длительного времени находится в школе, то ему необходимо поесть в любом случае. Специалист подчеркнула, что одной продукции из буфета в указанном случае может быть недостаточно.

Тем временем Минобразования сказало о стоимости питания в школах Беларуси с 1 сентября.

Ранее Комбинат питания сказал, как родителям попробовать блюда из меню школьных столовых.

Кроме того, Минобразования сделало заявление о том, что нужно обсуждать учителям в Беларуси.