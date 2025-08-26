Минобразования Беларуси сказало, можно ли отказаться от питания в школе. Подробности рассказала начальник отдела по организации питания Академии образования Министерства образования Люция Михальчук, пишет БелТА.
Представитель Академии образования акцентировала внимание на том, что обязательность школьного питания в белорусских школах никакими нормативными актами не установлена.
— У детей и родителей есть право отказаться от питания. Каких-то документов не требуется, достаточно устного обращения к руководству учреждения образования о том, что ребенок в школе не будет питаться, — уточнила Люция Михальчук.
Начальник отдела по организации питания заметила, что вся ответственность за здоровье детей лежит на родителях. Она добавила: если школьник, особенно старшеклассник, на протяжении длительного времени находится в школе, то ему необходимо поесть в любом случае. Специалист подчеркнула, что одной продукции из буфета в указанном случае может быть недостаточно.
