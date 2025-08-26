Ричмонд
Глава «Знания» предложил поощрять школьников за хорошее поведение

Древаль заявил о необходимости поощрения достойного поведения школьников.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное участие в жизни коллектива.

«Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива», — сказал Древаль РИА Новости.

Он добавил, что такой положительный пример будет работать сильнее любой «формальной отметки».

С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.

Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях — в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.