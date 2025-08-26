Глава «Знания» предложил поощрять школьников за хорошее поведение

«Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива», — сказал Древаль РИА Новости.