Глава «Знания» предложил поощрять школьников за хорошее поведение

МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Глава Российского общества «Знание» Максим Древаль предложил поощрять школьников за хорошие оценки, поведение, уважение к одноклассникам и учителям и активное участие в жизни коллектива.
«Я убеждён, что речь должна идти не только о фиксации проступков, но и о поощрении достойного поведения. Возможно, школы могли бы отмечать ребят, которые проявляют уважение к одноклассникам и учителям, помогают другим, активно участвуют в жизни коллектива», — сказал Древаль РИА Новости.
Он добавил, что такой положительный пример будет работать сильнее любой «формальной отметки».
С 1 сентября в школах нескольких регионов страны начнется апробация системы оценивания поведения учеников. Всего для пилота выбраны 84 образовательные организации. Эти школы находятся в Новгородской, Ярославской и Тульской областях, а также в Луганской Народной Республике, Чеченской Республике и Республике Мордовия.
Ранее глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что рассматривается три варианта оценки за поведение школьников в учебных заведениях — в формате зачета, по пятибалльной или по трехбалльной системе.