Психолог дал советы, которые помогут повысить самооценку

Многие люди сталкиваются с неуверенностью в себе, но развить это качество можно с помощью простых и эффективных методов. Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в разговоре с NEWS.ru объяснила, как перестать сомневаться в своих силах и начать ценить достижения.
— Одна ошибка не означает некомпетентность, а сомнение не говорит о слабости. Важно вести дневник успехов — от профессиональных до бытовых, чтобы осознавать свои сильные стороны и пробелы, — советует психолог.
Она подчеркивает, что уверенность не появляется сама по себе — она формируется через действие и опыт, где можно пробовать, ошибаться и снова пробовать. Помимо этого самооценка часто зависит от внешних факторов: мнения окружающих, социальных сравнений и прошлых неудач. Поэтому совет «просто будь уверенней» бесполезен, если человек не видит своих успехов.