Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Психолог дал советы, которые помогут повысить самооценку

Психолог Голубович-Красавцева: Ведение дневника повысит самооценку.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Многие люди сталкиваются с неуверенностью в себе, но развить это качество можно с помощью простых и эффективных методов. Бизнес-психолог Елена Голубович-Красавцева в разговоре с NEWS.ru объяснила, как перестать сомневаться в своих силах и начать ценить достижения.

— Одна ошибка не означает некомпетентность, а сомнение не говорит о слабости. Важно вести дневник успехов — от профессиональных до бытовых, чтобы осознавать свои сильные стороны и пробелы, — советует психолог.

Она подчеркивает, что уверенность не появляется сама по себе — она формируется через действие и опыт, где можно пробовать, ошибаться и снова пробовать. Помимо этого самооценка часто зависит от внешних факторов: мнения окружающих, социальных сравнений и прошлых неудач. Поэтому совет «просто будь уверенней» бесполезен, если человек не видит своих успехов.