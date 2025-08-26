Психолог дал советы, которые помогут повысить самооценку

Она подчеркивает, что уверенность не появляется сама по себе — она формируется через действие и опыт, где можно пробовать, ошибаться и снова пробовать. Помимо этого самооценка часто зависит от внешних факторов: мнения окружающих, социальных сравнений и прошлых неудач. Поэтому совет «просто будь уверенней» бесполезен, если человек не видит своих успехов.