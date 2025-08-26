Ричмонд
Фестиваль ГТО среди госслужащих состоялся в Мелеузе Республики Башкортостан

Участники выполняли прыжки в длину с места, бег и стрельбу из пневматической винтовки.

Источник: Национальные проекты России

Государственные и муниципальные служащие приняли участие в фестивале ГТО, организованном в городе Мелеузе Республики Башкортостан. Мероприятие прошло в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в администрации Мелеузовского района.

Фестиваль начался с разминки и вручения знаков отличия ГТО тем, кто уже выполнил нормативы и показал хорошие результаты. Затем участники разошлись по точкам, чтобы выполнить упражнения комплекса ГТО — поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимание, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, бег и стрельбу из пневматической винтовки.

«Экономисты, юристы, строители и архитекторы, главы сельских поселений — все равны перед выполнением заданий комплекса ГТО. Проведение фестивалей у нас стало доброй традицией. Участвуют дети, их родители, бабушки и дедушки, целые трудовые коллективы. Люди приходят испытать себя, а в итоге успешно сдают нормативы и получают даже серебряные и золотые значки», — отметила главный судья комплекса ГТО в Мелеузовском районе Ольга Никитина.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.