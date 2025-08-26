Фестиваль ГТО среди госслужащих состоялся в Мелеузе Республики Башкортостан

Фестиваль начался с разминки и вручения знаков отличия ГТО тем, кто уже выполнил нормативы и показал хорошие результаты. Затем участники разошлись по точкам, чтобы выполнить упражнения комплекса ГТО — поднимание туловища из положения лежа на спине, отжимание, наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, бег и стрельбу из пневматической винтовки.