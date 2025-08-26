В Тюменской области состоялся турнир по шахматам памяти Николая Вебса

Шахматный турнир в честь первого чемпиона Тюменской области по шахматам Николая Вебса состоялся с 23 по 24 августа в городе Ишиме в соответствии с задачами государственной программы «Спорт России», сообщили в Ишимском спортивно-оздоровительном комплексе «Центральный».
Всего в соревнованиях приняли участие 84 шахматиста из разных районов юга Тюменской области: Сладковского, Викуловского, Омутинского, Голышмановского и Ишимского. Соревнования проводились в 2-х возрастных группах: турнир А — для совершеннолетних, турнир В — для школьников до 18 лет. Ярким дополнением к атмосфере соревнований стали выступления местных музыкантов и юных гимнасток.
В первый день турнира прошел увлекательный сеанс игры, проведенный Вадимом Мартишем, ишимским педагогом по шахматам, во время которого определялись самые одаренные молодые игроки и исследовались нестандартные игровые решения. Второй день турнира завершился награждением победителей и призеров. Лидерам турнира вручили почетные кубки, медали и грамоты, подтверждающие превосходное владение игрой. Юные участники также получили небольшие поощрения, что способствует дальнейшему развитию их интереса к шахматам.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.