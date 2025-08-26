В Тюменской области состоялся турнир по шахматам памяти Николая Вебса

В первый день турнира прошел увлекательный сеанс игры, проведенный Вадимом Мартишем, ишимским педагогом по шахматам, во время которого определялись самые одаренные молодые игроки и исследовались нестандартные игровые решения. Второй день турнира завершился награждением победителей и призеров. Лидерам турнира вручили почетные кубки, медали и грамоты, подтверждающие превосходное владение игрой. Юные участники также получили небольшие поощрения, что способствует дальнейшему развитию их интереса к шахматам.