В Перми создают мурал на улице КИМ

В столице Прикамья продолжается всероссийский фестиваль современной городской культуры «МОНУМЕНТ АРТ» (12+). Художники завершили уже четыре мурала: «Селена» на ул. Островского, 49, «Кудым-Ош» на ул. Малкова, 30а, мурал с горой, отсылающей к легенде о Ветлане, на ул. Революции, 12, «От Земли до звёзд» на ул. Ленина, 58б.
В Мотовилихе над муралом сейчас работает Дмитрий Егоров (Чапай) — граффити-художник и стрит-артист из Чебоксар. На фасаде дома на ул. КИМ, 74а расположится коми-пермяцкая красавица по эскизу художницы Ксении Кокель. Портрет вдохновлен солисткой пермского ансамбля «Воскресение» Полиной Калининой.
В ближайшее время приступят к своим работам и другие участники фестиваля. Всего в этом году в Перми будет создано девять муралов.