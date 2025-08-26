Проект Георгиевска на Ставрополье победил в конкурсе по благоустройству

На конкурсе победили три проекта от Ставропольского края. При федеральной поддержке в 2026—2027 годах в крае смогут также реконструировать участок улицы Советской у сквера «Надежда» в Минеральных Водах и сквер Химиков в Невинномысске. За последние годы в регионе уже успешно реализованы восемь проектов на разных территориях, еще два находятся в работе.