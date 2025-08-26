Проект Георгиевска на Ставрополье победил в конкурсе по благоустройству

Проект по благоустройству «Бульвар крепкой дружбы» из Георгиевского округа вошел в число победителей Х Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Мероприятие прошло по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Благодаря победе в Георгиевске будет благоустроена аллея на улице Октябрьской. Проект предполагает сохранение исторической идентичности центра города, а также соблюдение единого стиля. Планируется размещение новых клумб, детской площадки, арт-объектов и композиций. Как сообщили в администрации, ранее победителем конкурса уже становился проект от округа, благодаря чему в Георгиевске благоустроили парк Дружбы.
На конкурсе победили три проекта от Ставропольского края. При федеральной поддержке в 2026—2027 годах в крае смогут также реконструировать участок улицы Советской у сквера «Надежда» в Минеральных Водах и сквер Химиков в Невинномысске. За последние годы в регионе уже успешно реализованы восемь проектов на разных территориях, еще два находятся в работе.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.