Восемь образовательных учреждений Башкирии вошли в рейтинг лучших школ России

Во втором рейтинге, оценивающем конкурентоспособность выпускников, лицей № 153 из Уфы занял высокое 25-е место. Также в этот список вошли туймазинская школа № 7, что свидетельствует о высоком качестве образования не только в столице, но и в районах республики.