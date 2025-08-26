Восемь образовательных учреждений Башкирии вошли в рейтинг лучших школ России

Рейтинговое агентство RAEX опубликовало ежегодный список лучших школ страны по показателям поступления выпускников в ведущие вузы. В престижный перечень вошли восемь образовательных учреждений из Башкирии, причем три из них расположены за пределами Уфы.
Список составлен по двум ключевым критериям: абсолютному числу выпускников, поступивших в топовые университеты страны, и доле таких учащихся относительно общего количества выпускников. В первом рейтинге лидирует московский лицей при Высшей школе экономики, во втором — физико-технический лицей из Долгопрудного.
Среди уфимских школ лучшие результаты показали лицей № 153 (65-е место), лицей № 83 (146-е место) и гимназия № 39 (228-е место). Также в список вошли лицей № 93 и гимназия № 3 из столицы республики. Из региональных учреждений отмечены нефтекамский лицей № 1 и стерлитамакская гимназия № 1.
Во втором рейтинге, оценивающем конкурентоспособность выпускников, лицей № 153 из Уфы занял высокое 25-е место. Также в этот список вошли туймазинская школа № 7, что свидетельствует о высоком качестве образования не только в столице, но и в районах республики.
