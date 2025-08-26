Власти объяснили повышенный спрос на бензин в Ростовской области

По данным Росстата, средняя цена бензина в Ростовской области с 12 по 18 августа 2025 года составила 63,07 рубля за 1 литр. При этом цена за бензин по ЮФО за тот же период составляла 63,43 рубля, за дизель — 68,61 рубля, по России — 61,71 и 71,45 рубля соответственно.