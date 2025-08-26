Власти объяснили повышенный спрос на бензин в Ростовской области

Повышенный спрос на бензин в Ростовской области связан с увеличением транспортного потока и полевыми работами. Об этом в своем телеграм-канале сообщил заместитель губернатора региона Игорь Сорокин.
— Часть автомобилистов используют альтернативные маршруты, в том числе в новые регионы, что приводит к увеличению транспортного потока. Кроме того, традиционно в этот период возрастает потребность в топливе со стороны аграриев и граждан, направляющихся на отдых к морю, — пояснил Игорь Сорокин.
Чиновник подчеркнул, что крупные сетевые АЗС «продолжают работать в штатном режиме, и поставки топлива на них выполняются регулярно». При этом «на небольших заправках могут возникать временные трудности с топливом из-за возросшего спроса».
— Все нефтебазы региона располагают достаточными запасами моторного топлива. Вопрос находится на контроле минпромэнерго Ростовской области, — добавил Игорь Сорокин.
Напомним, ранее эксперты Центробанка связали сезонный всплеск спроса со стороны аграриев и туристов с ростом цен на бензин регионе в июле 2025 года. Сообщалось, что накопленным итогом топливо за год подорожало на 9,48%.
По данным Росстата, средняя цена бензина в Ростовской области с 12 по 18 августа 2025 года составила 63,07 рубля за 1 литр. При этом цена за бензин по ЮФО за тот же период составляла 63,43 рубля, за дизель — 68,61 рубля, по России — 61,71 и 71,45 рубля соответственно.
