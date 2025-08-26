В Иркутской области открыли новую поликлинику

Пациенты Качугской районной больницы впервые посетили новую поликлинику, построенную по национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве здравоохранения Иркутской области.
В учреждении будут оказывать медицинскую помощь детям и взрослым. Сейчас в новом здании уже открылся прием педиатрических участков. В ближайшее время в него переедут и остальные специалисты. Планируется, что торжественное открытие состоится в начале сентября.
Детская поликлиника, расположенная на первом этаже, включает кабинеты участковых врачей-педиатров, процедурную и прививочную комнаты, фильтр-бокс для временной изоляции пациентов с подозрением на инфекционные заболевания. Во взрослой поликлинике, также расположенной на первом этаже, находятся кабинеты врачей, маммографии и рентгенодиагностики.
На втором этаже расположены приемные участковых врачей-терапевтов и узких специалистов, две процедурные и хирургическое отделение с малой операционной. Также там есть помещение диагностики с современными УЗИ-аппаратами, кабинеты физиотерапии, массажа, зал ЛФК и комнаты для эндоскопических исследований.
Третий этаж занимают кабинеты узких специалистов, прививочная, стоматология и зуботехническая лаборатория. На четвертом расположена клинико-диагностическая лаборатория, административные кабинеты и конференц-зал.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.