Штормовые предупреждения на среду объявлены в 14 областях Казахстана

«27 августа ночью на западе и севере Атырауской области ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере и юге порывы 15−20 метров в секунду. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и юге высокая пожарная опасность. В Атырау 27 августа сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.
В Жамбылской области 27 августа ожидается ветер северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах области 15−20, порывы 23 метров в секунду. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе 27 августа сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В области Жетысу 27 августа ветер северо-восточный, днем на востоке порывы 15−20 метров в секунду. В Талдыкоргане 27 августа сохраняется высокая пожарная опасность.
В Актюбинской области 27 августа днем на юге и востоке ожидается сильная жара +36. На юге сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в центре и на востоке — высокая пожарная опасность.
В Костанайской области 27 августа днем севере ожидается гроза. Ветер юго-восточный, днем на западе и севере порывы 15−20 метров в секунду. Днем на юге ожидается сильная жара +35. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на западе сохраняется высокая пожарная опасность. В Костанае 27 августа ожидается ветер юго-восточный днем порывы 15−20 м/с.
В Восточно-Казахстанской области 27 августа ожидается ветер северо-восточный, днем на западе, юге и в центре 15−18 метров в секунду. На севере, юго-востоке и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске 27 августа днем ожидается ветер, порывы 15−18 метров в секунду.
В Северо-Казахстанской области 27 августа на западе и севере ожидается гроза. Ночью и утром на западе и севере ожидается туман. Ветер юго-восточный, днем на западе и севере порывы 15−20 метров в секунду.
В области Абай 27 августа ожидается ветер северо-восточный, днем на юге, востоке и в центре 15−20 метров в секунду. На западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее 27 августа ожидается высокая пожарная опасность.
В области Улытау 27 августа днем на западе ожидается сильная жара +37. По области ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане 27 августа ожидается высокая пожарная опасность.
В Карагандинской области 27 августа ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, утром и днем на юге порывы 15 метров в секунду. На юге сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на востоке сохраняется высокая пожарная опасность.
В Западно-Казахстанской области 27 августа ночью ожидается гроза. Ночью и утром на севере и востоке ожидается туман. Ветер юго-западный, на юге, востоке и западе порывы 15−20 метров в секунду. На юге сохраняется высокая пожарная опасность, на западе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Уральске 27 августа ночью ожидается гроза. Ночью и утром ожидается туман.
В Акмолинской области 27 августа на западе ожидается высокая пожарная опасность.
В Кызылординской области 27 августа днем на юге и в центре ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный и восточный, днем на юге и в центре 15−20 метров в секунду. Днем ожидается сильная жара +40. В Кызылорде 27 августа днем ожидается пыльная буря. Ветер восточный, днем порывы 17 метров в секунду. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
В Мангистауской области 27 августа ночью и утром на западе ожидается туман. Ветер северо-западный, на западе порывы 15 метров в секунду. В Актау 27 августа ночью и утром ожидается туман. Сохраняется высокая пожарная опасность.