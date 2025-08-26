Штормовые предупреждения на среду объявлены в 14 областях Казахстана

«27 августа ночью на западе и севере Атырауской области ожидаются гроза, град и шквал. Ветер северо-западный, северный, на западе, севере и юге порывы 15−20 метров в секунду. На западе и востоке сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре и юге высокая пожарная опасность. В Атырау 27 августа сохраняется высокая пожарная опасность», — говорится в сообщении.