В Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»

В юбилейный год фестиваль прошел на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах, а также на сцене у Кронверкской куртины Петропавловской крепости. За три дня перед зрителями выступили более 20 артистов, в том числе камерные ансамбли, джазовые музыканты, рок-группы и хоры. Также там организовали мастер-классы от композиторов, конкурсы талантов и площадки для общения зрителей и исполнителей. Вход на фестиваль был бесплатный.