В Петербурге прошел музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты»

Десятый музыкальный фестиваль «Ленинградские мосты» прошел с 22 по 24 августа в Санкт-Петербурге по национальному проекту «Семья», сообщили в комитете по культуре города.
В юбилейный год фестиваль прошел на Банковском, Мучном и Мало-Конюшенном мостах, а также на сцене у Кронверкской куртины Петропавловской крепости. За три дня перед зрителями выступили более 20 артистов, в том числе камерные ансамбли, джазовые музыканты, рок-группы и хоры. Также там организовали мастер-классы от композиторов, конкурсы талантов и площадки для общения зрителей и исполнителей. Вход на фестиваль был бесплатный.
Кроме того, в этом году «Ленмосты» объединились с «Креативными выходными» команды молодежных пространств «ПРОСТО», поэтому, кроме выступлений музыкантов, петербуржцев ждали лекции по дизайну и маркетингу от экспертов крупных компаний, блогеров и представителей коммуникационных агентств. Для участия в образовательной программе была необходима регистрация.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.