Жителей Тюменской области приглашают в Школу Интернет-БЕЗопасности молодежи

Международная Школа Интернет-БЕЗопасности молодежи пройдет с 5 по 9 октября, к участию приглашают жителей Тюменской области, сообщили в департаменте информатизации региона. Ее организуют в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
Программа Школы включает в себя три простых трека: «Человек и технологии», «Управление и лидерство в ИТ-отрасли» и «Технологии будущего и ИБ». Также есть три эксклюзивные специализации, участники именно этих программ получат доступ к уникальным мероприятиям, созданным исключительно для них. Это специальный трек «Юрист-лидер для технологического развития», «Молодой ИТ-наставник» и вариант для иностранцев — International Internet Security School for Youth. Подробнее о программах можно узнать по ссылке.
Спикерами Школы выступят более 100 представителей отечественных ИТ-компаний, государственных органов и некоммерческих организаций. Участниками конкурсного отбора могут стать граждане России, иностранцы и лица без гражданства в возрасте от 18 до 35 лет включительно. Пройти его можно до 10 сентября. Дополнительная информация размещена по ссылке.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.