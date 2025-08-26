В Фонде капремонта Ростовской области рассказали о способах приема обращений от собственников

Вопросы капремонта касаются жильцов каждого многоквартирного дома на Дону. На возникшие вопросы собственников помимо личного приема, также отвечают на горячей линии регионального Фонда капитального ремонта. К сожалению, из-за высокой занятости операторов, дозвон может длиться дольше обычного. В связи с этим в Фонд часто поступают вопросы:
— Почему невозможно дозвониться по телефону горячей линии? Набираю номер, а никто не отвечает! — написала жительница региона на официальной странице Фонда в одной из соцсетей.
Как разъясняют специалисты, даже, если при попытке дозвониться на горячую линию вы слышите длинные гудки, не спешите думать, что этот телефон не работает.
— Телефонный канал горячей линии оснащен автосервисом автоответчика. Если вы слышите длинные гудки, это значит, что оператор в данный момент занят разговором и помогает собственнику, поэтому лучше набрать номер повторно позже, — объяснили в донском Фонде капремонта. — Поскольку звонки поступают со всей Ростовской области, дозвониться иногда бывает сложно.
В таких случаях в Фонде рекомендуют оставить свое обращение через официальные страницы в социальных сетях «Одноклассники» или «ВКонтакте».
Кроме того, можно отправить письмо с обращением или вопросом по электронной почте или прийти на личный прием.
Отмечается, что все обращения рассматриваются и собственники получают обратную связь в ближайшее время.
НАША СПРАВКА.
Письменное обращение можно направить почтой по адресу: 344022, г. Ростов на Дону, ул. Пушкинская, д. 174, оф. 206.
Обращения в электронном виде принимаются на почту: fondkrro@donland.ru.
Личный прием граждан ведется с понедельника по четверг, с 8:00 до 16:00, в пятницу с 8:00 до 15:00, без перерыва по адресу: г. Ростове-на-Дону, ул. Пушкинской, 174, первый этаж.