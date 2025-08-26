Совмин изменил правила для организаторов концертов и фестивалей в Беларуси. Это следует из постановления белорусского правительства № 454 от 22 августа 2025 года. Документ опубликован на Национальном правовом портале.
Указанным постановлением был обновлен порядок формирования, а также ведения реестра организаторов культурно-зрелищных мероприятий. В частности, документом устанавливается, какие именно субъекты должны быть включены в реестр, какие требования и процедуры нужно соблюдать.
Согласно постановлению, проводить культурно-зрелищные мероприятия с участием белорусских или зарубежных исполнителей могут только организаторы, данные о которых были внесены в реестр. Так, у них есть право осуществлять один или несколько видов деятельности.
Кроме того, были определены случаи, когда требования не распространяются на организаторов мероприятий с участием белорусских исполнителей. Также в постановлении Совета министров прописаны обязанности организаторов мероприятий. В том числе по наличию выписки из данного реестра, реализации входных билетов, печатной продукции и другие.
Организаторы мероприятий, которые были включены реестр, должны в месячный срок после вступления в силу постановления, предоставить в Министерство культуры документы, предусмотренные в обновленном положении о порядке формирования и ведения реестра. Документ вступает в силу через десять дней после официального опубликования.
