В Башкирии ухудшится погода

Ночью местами, днем по республике кратковременные дожди. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами порывы до сильного. Температура воздуха ночью +8,+13°, по югу до +18°, днем +18,+23°, по юго-востоку до +28°.
На отдельных участках автодорог ухудшение видимости в дожде до 1−2 км, ночью и утром туман, видимость 500 м и менее.
В юго-восточных районах ожидается пожароопасность 4-го класса.
На территории Уфы ожидается облачная погода с прояснениями, ночью без существенных осадков, утром и днем кратковременный дождь, местами гроза. Ветер южный, юго-западный 5−10 м/с, днем местами порывы до 17 м/с. Температура воздуха ночью +11,+13°, днем +20,+22°.