Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за переполненный почтовый ящик

Кроме того, Русяев рассказал, что в Госдуме разрабатывается законопроект о штрафах за незаконное распространение рекламы в почтовых ящиках. Предполагаемые санкции составят от 2 до 5,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для организаций. Однако эти меры будут направлены исключительно на тех, кто размещает рекламу без согласия жильцов.