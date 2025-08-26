Юрист объяснил, могут ли оштрафовать за переполненный почтовый ящик

Жителей многоквартирных домов не будут штрафовать за переполненные почтовые ящики, сообщил юрист Илья Русяев в комментарии для NEWS.ru.
Он пояснил, что административное законодательство не предусматривает наказания за подобные случаи, поскольку они не считаются нарушением.
По словам эксперта, получить штраф за ящик, забитый рекламными листовками, в России практически невозможно, так как в Кодексе об административных правонарушениях (КоАП РФ) отсутствует соответствующая норма. Русяев отметил, что статья 20.4 КоАП РФ касается нарушений пожарной безопасности, но скопление писем в личном почтовом ящике к ним не относится. Штрафы по этой статье варьируются от 5 до 15 тысяч рублей для граждан при обычных нарушениях и могут достигать 40−50 тысяч рублей в случае пожара с причинением ущерба.
Юрист также уточнил, что почтовые ящики в подъездах являются общим имуществом жильцов, и их обслуживание лежит на управляющих компаниях. Правила пожарной безопасности запрещают хранение горючих материалов в подъездах и коридорах, но личные ящики под эти ограничения не подпадают.
Кроме того, Русяев рассказал, что в Госдуме разрабатывается законопроект о штрафах за незаконное распространение рекламы в почтовых ящиках. Предполагаемые санкции составят от 2 до 5,5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 500 тысяч рублей для организаций. Однако эти меры будут направлены исключительно на тех, кто размещает рекламу без согласия жильцов.
Юрист также упомянул, что с 1 марта 2025 года ужесточаются требования к специалистам по пожарной безопасности: они должны иметь профильное образование или диплом о переподготовке. Кроме того, с 1 сентября 2024 года вступит в силу новый порядок проведения инструктажей по пожарной безопасности.