Как справиться с осенней усталостью: советы эксперта

По словам специалиста, для преодоления постоянной усталости важно спать не менее 7−8 часов в сутки, регулярно заниматься спортом, а также полноценно и разнообразно питаться. В осенне-зимний период рекомендуется проверить уровень витамина D и железа, а при необходимости принимать добавки, включая витамины группы B и магний, но только по назначению врача. Соблюдение этих мер, как подчеркнула Чиркова, способствует повышению энергии, работоспособности и укреплению иммунитета.