В Оренбургской области прошел фестиваль «Соль-Илецкий арбуз»

Межрегиональный фестиваль «Соль-Илецкий арбуз» состоялся 23 августа в Оренбургской области по национальному проекту «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Соль-Илецкого городского округа.
На мероприятии можно было попробовать ягоду, купить мед, букеты из сухоцветов, украшения и изделия из дерева, посетить мастер-классы и фотозоны. На празднике также провели конкурс «Арбузный обжорка». Его победителем стал Александр Степанов. Он съел 3 килограмма арбузной мякоти примерно за две минуты.
Также на фестивале состоялась церемония награждения лучших бахчеводов. Кубок за успехи в развитии этой отрасли получил Новоилецкий территориальный отдел. Фестиваль продолжился концертом. Перед зрителями выступили детские и взрослые вокальные и хореографические коллективы.
