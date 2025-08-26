Как правильно хранить яблоки: советы для дачников от эксперта

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин поделился с NEWS.ru рекомендациями по правильному хранению урожая яблок.
По его словам, мыть или протирать яблоки во время сбора нельзя, так как это удаляет естественный защитный восковой слой, способствующий длительному хранению.
Чаплин отметил, что для длительного хранения лучше выбирать зимние сорта яблок, такие как «Антоновка», «Богатырь», «Уэлси», «Северный синап» и «Орловское полосатое». Эти сорта отличаются плотной кожицей и особой структурой мякоти, что позволяет им сохраняться в течение нескольких месяцев.
Он также подчеркнул важность сбора урожая в сухую погоду и аккуратного обращения с плодами, чтобы избежать механических повреждений. Для защиты яблок от гнили и сохранения их свежести Чаплин посоветовал заворачивать каждый плод в белую бумагу или пергамент.