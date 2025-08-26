Новосибирцы смогут доверять родственникам контроль переводов

Доверенное лицо не сможет инициировать переводы — только подтверждать или отклонять их через смс или пуш-уведомление. Если ответа не будет в установленное время, операция автоматически отклоняется. Лишить помощника полномочий можно, обратившись в банк. Сервис действует только для переводов третьим лицам.