Новосибирцы смогут доверять родственникам контроль переводов

С 1 сентября в России запустят сервис «второй руки», который позволит доверенному лицу подтверждать или отклонять денежные переводы и защищать пожилых людей от мошенников.
Назначить уполномоченным можно родственника, друга или знакомого (исключение — лица, причастные к экстремизму или терроризму). Клиент сам выбирает операции и счета, подпадающие под контроль, а детали фиксируются в банке, сообщает пресс-служба ЦБ.
Доверенное лицо не сможет инициировать переводы — только подтверждать или отклонять их через смс или пуш-уведомление. Если ответа не будет в установленное время, операция автоматически отклоняется. Лишить помощника полномочий можно, обратившись в банк. Сервис действует только для переводов третьим лицам.