Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирцы смогут доверять родственникам контроль переводов

С 1 сентября в России запустят сервис «второй руки», который позволит доверенному лицу подтверждать или отклонять денежные переводы и защищать пожилых людей от мошенников.

С 1 сентября в России запустят сервис «второй руки», который позволит доверенному лицу подтверждать или отклонять денежные переводы и защищать пожилых людей от мошенников.

Назначить уполномоченным можно родственника, друга или знакомого (исключение — лица, причастные к экстремизму или терроризму). Клиент сам выбирает операции и счета, подпадающие под контроль, а детали фиксируются в банке, сообщает пресс-служба ЦБ.

Доверенное лицо не сможет инициировать переводы — только подтверждать или отклонять их через смс или пуш-уведомление. Если ответа не будет в установленное время, операция автоматически отклоняется. Лишить помощника полномочий можно, обратившись в банк. Сервис действует только для переводов третьим лицам.