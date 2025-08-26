Более 700 участников вышли на велостарт Gran Fondo Russia в Подмосковье

Любителям велопрогулок и гонок были предложены дистанции на 25, 48 и 95 км. Стартовый городок был расположен на территории аэродрома ФИНАМ в деревне Большое Грызлово. Участники велозаезда также могли присоединиться к благотворительному челленджу на тренажерах. Более того, была открыта зона добрых посланий. Там каждый мог оставить слова поддержки тем, кто нуждается в заботе.