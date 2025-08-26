Более 700 участников вышли на велостарт Gran Fondo Russia в Подмосковье

Третий старт серии велозаездов Gran Fondo Russia — 2025, организованный в Серпухове в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», собрал более 700 участников, сообщили в пресс-службе Министерства физической культуры и спорта Московской области.
Любителям велопрогулок и гонок были предложены дистанции на 25, 48 и 95 км. Стартовый городок был расположен на территории аэродрома ФИНАМ в деревне Большое Грызлово. Участники велозаезда также могли присоединиться к благотворительному челленджу на тренажерах. Более того, была открыта зона добрых посланий. Там каждый мог оставить слова поддержки тем, кто нуждается в заботе.
Напомним, что ранее заезды состоялись в Волоколамске и Дмитрове. Последний из них стартует в Рузе 21 сентября.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.