Новоe оборудованиe получила Центральная больница Ульяновска

В этом году для больницы приобрели тренажеры для пассивной разработки плечевых, локтевых и голеностопных суставов — механотерапевтические аппараты «ОРМЕД». Эти устройства предназначены для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями после травм, операций и инсультов, а также для восстановления подвижности суставов верхних и нижних конечностей. Именно ими и учились пользоваться специалисты на заводе-изготовителе.