Новоe оборудованиe получила Центральная больница Ульяновска

Амбулаторное отделение Центральной городской клинической больницы (ЦГКБ) Ульяновска оснащается новым оборудованием по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». С 19 по 20 августа специалисты медучреждения прошли обучение в Башкирии в научно-внедренческом предприятии «Орбита», сообщили в минздраве Ульяновской области.
В этом году для больницы приобрели тренажеры для пассивной разработки плечевых, локтевых и голеностопных суставов — механотерапевтические аппараты «ОРМЕД». Эти устройства предназначены для реабилитации пациентов с двигательными нарушениями после травм, операций и инсультов, а также для восстановления подвижности суставов верхних и нижних конечностей. Именно ими и учились пользоваться специалисты на заводе-изготовителе.
«Для нас важно не только получить аппараты, но и научиться использовать их максимально эффективно, чтобы каждый пациент получил лучший результат. Обучение работе на современном оборудовании — не просто повышение квалификации наших специалистов, а шаг к улучшению качества жизни пациентов. Механотерапия позволяет сократить срок реабилитации, вернуть людям подвижность и уверенность в своих силах», — отметил главный врач больницы Иван Дементьев.
По словам заведующей амбулаторным отделением медицинской реабилитации ЦГКБ Ольги Феденевой, обучение в Уфе стало важным этапом в подготовке к работе с инновационными технологиями. Внедрение механотерапевтических аппаратов «ОРМЕД» в практику позволит расширить возможности реабилитационного лечения и повысить качество и доступность помощи для жителей региона.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.