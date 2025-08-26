Барнаульцев приглашают пройти бесплатные медобследования

Следующее профилактическое мероприятие пройдет 27 августа с 11:00 до 16:00 на территории парка развлечений «Солнечный ветер». В это же время 28 августа проверить здоровье можно будет в ТЦ «Химик». А на час раньше акция начнется на территории организации «Крытый рынок». 29 августа с 10:00 до 15:00 врачи будут ждать желающих проверить здоровье там же. Еще одну площадку в этот день откроют в ТРЦ «Европа».