Барнаульцев приглашают пройти бесплатные медобследования

Бесплатные медобследования во время Недели популяризации активных видов спорта проводят в Барнауле по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в Министерстве экономического развития Алтайского края.
Акцию проводят с 25 по 30 августа. Всего за 25−30 минут жители города смогут узнать уровень глюкозы и холестерина в крови, проверить работу сердца, объем выдыхаемого угарного газа, мышечную силу рук, показатели внутриглазного и артериального давления, индекс массы тела. Каждый обратившийся по результатам обследования получит развернутую консультацию от терапевта.
Следующее профилактическое мероприятие пройдет 27 августа с 11:00 до 16:00 на территории парка развлечений «Солнечный ветер». В это же время 28 августа проверить здоровье можно будет в ТЦ «Химик». А на час раньше акция начнется на территории организации «Крытый рынок». 29 августа с 10:00 до 15:00 врачи будут ждать желающих проверить здоровье там же. Еще одну площадку в этот день откроют в ТРЦ «Европа».
А 30 августа в Барнауле отметят День города. С 10:00 до 15:00 всех желающих приглашают пройти комплексное обследование в парке «Центральный». Уточним, что с собой необходимо иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.