Торговать пивом в Ростовской области хочет Северная Корея

В Ростовской области могут появиться в продаже сорта пива из Северной Кореи.

Источник: Комсомольская правда

Ростов-на-Дону и Краснодар могут стать следующими городами, где появится в продаже пиво из Северной Кореи. Об этом сообщают СМИ.

Северокорейская марка алкогольного напитка уже поставляется на Дальний Восток, но компания планирует расширить географию продаж на южные регионы России.

Сейчас в планах поиск дистрибьюторов в крупных городах Южного федерального округа. Кстати, эксперты прогнозируют потенциальный успех северокорейского пива на российском рынке. И этот продукт может занять нишу среди ценителей оригинальных напитков.

