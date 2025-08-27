Ричмонд
В Татарстане возвращают уважение к учителям

Способ повысить престиж профессии учителя искали участники встречи руководителя регионального отделения ЛДПР Руслана Юсупова с директорами казанских школ.

Для решения этой проблемы, по мнению ЛДПР, необходима грамотная информационная кампания, направленная на возрождение уважительного отношения к педагогам. Наряду с социальной поддержкой со стороны государства это поможет остановить дискредитацию учителей и восстановить статус одной из самых благородных и востребованных обществом профессий.

Директора рассказали о печальной тенденции: всё чаще родители полностью перекладывают на учителей вопросы, связанные не только с образовательным процессом, но и воспитанием детей.

«Есть случаи хамского поведения родителей на классных собраниях, когда на любое не понравившееся замечание педагога пишутся жалобы в вышестоящие инстанции, и это подрывает учительский авторитет, — рассказал депутат Госсовета РТ от ЛДПР Руслан Юсупов. — Педагоги чувствуют себя бесправными в стенах школы. К ним стали относиться как к обслуживающему персоналу».

«Проблема, которую поднимает Юсупов, формировалась давно и уже “перезрела” до крайней степени. Людям снова нужно разъяснять важность учительского труда», — заметил житель Татарстана, ветеран боевых действий Евгений Жемков.

По результатам проведенной встречи в Министерство образования РТ направлено предложение провести массовую информационную кампанию в СМИ и на наружных носителях по образцу кампании в поддержку участников СВО.

