В Новосибирске с 1 сентября вступают в силу новые правила трудового законодательства

С 1 сентября 2025 года в России, включая Новосибирскую область, вступают в силу изменения трудового законодательства, которые затрагивают премии, отпуска, материальную ответственность и работу подростков.
Новые правила предусматривают, что условия выплаты премий должны быть чётко прописаны в коллективных договорах или локальных актах, а их размер будет зависеть от качества работы, стажа и дисциплинарной истории сотрудника. Нормативные документы уже опубликованы на портале официального обнародования правовых актов.
Введён утверждённый перечень должностей и видов работ для договоров о полной материальной ответственности, а также обновлены правила предоставления отпусков по уходу за ребёнком, включая усыновителей.
Кроме того, работодатели смогут привлекать подростков от 14 до 18 лет к работе в выходные дни во время летних каникул. Изменения направлены на унификацию трудовых отношений и усиление защиты прав работников и работодателей.