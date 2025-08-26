В селе Безопасном Ставропольского края открыли модельную библиотеку

Новая модельная библиотека открылась в селе Безопасном Труновского округа по национальному проекту «Семья», сообщили в правительстве Ставропольского края.
Молодежь может здесь пообщаться, заняться уроками, поиграть в интеллектуальные игры. В детском уголке родители могут оставить ребенка, пока выбирают новую книгу. Для любителей тихого чтения оборудована «Каминная». В библиотеке провели техническое оснащение, закупили более 1000 книг. Фонды также дополняют технологические новинки: интерактивные панели, 3D-книги, VR-приставки, оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также для читателей закупили новую мебель и сделали удобную систему поиска и навигацию.
«Красивое и модное пространство новой библиотеки стало прекрасным подарком жителям села, где каждый найдет себе занятие по душе. Всего на Ставрополье по поручению губернатора создано 27 модельных библиотек, в этом году планируем открыть еще три — в Новоалександровском, Александровском и Андроповском округах», — отметила первый заместитель министра культуры Ставропольского края Галина Павлова.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.