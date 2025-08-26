В селе Безопасном Ставропольского края открыли модельную библиотеку

Молодежь может здесь пообщаться, заняться уроками, поиграть в интеллектуальные игры. В детском уголке родители могут оставить ребенка, пока выбирают новую книгу. Для любителей тихого чтения оборудована «Каминная». В библиотеке провели техническое оснащение, закупили более 1000 книг. Фонды также дополняют технологические новинки: интерактивные панели, 3D-книги, VR-приставки, оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также для читателей закупили новую мебель и сделали удобную систему поиска и навигацию.